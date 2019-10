Seltene Wilde Weinrebe wächst im Nationalpark Donau-Auen

In Europa gilt die Wilde Weinrebe als vom Aussterben bedroht, im Nationalpark Donau-Auen findet sich der letzte größere Bestand.

Wilde Weinrebe im Nationalpark Donau-Auen noch vorhanden

Die Wilde Weinrebe bildete laut Nationalpark die Grundlage für den ersten vorrömischen Weinbau in Mitteleuropa. Ihr natürlicher Lebensraum sind Uferwälle in den Augebieten großer Flüsse. Sie kommt von Nordafrika bis zum südlichen Mitteleuropa und Kleinasien vor, gilt jedoch in Europa als vom Aussterben bedroht.

In Österreich ist die Wilde Weinrebe nur mehr an Donau und March anzutreffen und stark gefährdet. "In den Donau-Auen östlich von Wien als Nationalparkgebiet befindet sich der letzte größere Bestand: Hier sind aktuell über 200 Individuen bekannt, großteils am linken Donauufer", wurde in der Aussendung betont.