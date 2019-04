Seltene Jaguarundis im "Weißen Zoo" in NÖ zu sehen

Besucher des "Weißen Zoos" in NÖ können künftig zwei Jaguarundis bestaunen. Die Klein-Raubkatzen sind hierzulande erstmals zu sehen.

Im “Weißen Zoo” in Kernhof bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) werden künftig zwei Jaguarundis zu sehen sein. Die seltenen Klein-Raubkatzen, die in Mittel- und Südamerika beheimatet und eng verwandt mit dem nordamerikanischen Puma sind, gab es einer Aussendung zufolge hierzulande noch nie zu bestaunen.