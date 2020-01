Selbstständige in Wien: Kein Selbstbehalt mehr bei Vorsorge-Teilnahme

Selbstständige, die am Präventionsprogramm der Sozialversicherung teilnehmen, bekommen den Selbstbehalt von der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) ersetzt.

Selbstständige müssen 20 Prozent ihrer Arztkosten selbst tragen

Normalerweise müssen Selbstständige 20 Prozent ihrer Arztkosten selbst tragen. Bisher reduzierte sich dieser Beitrag auf 10 Prozent, wenn die Versicherten am Vorsorgeprogramm "Selbstständig gesund" teilnahmen. Dieses wurde bereits 2012 von der Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (SVA), die mit Jahresbeginn gemeinsam mit der Versicherung der Bauern (SVB) in der SVS aufgegangen ist, eingeführt. "Der Beitrag für diese Gruppe beträgt ab jetzt Null", sagte Ruck.

Mehr Teilnehmer bei Gesundheitsvorsorge erhofft

Der Kammerchef erhofft sich dadurch mehr Teilnehmer bei der Gesundheitsvorsorge. Derzeit nehmen das Programm 8.000 von 70.000 Selbstständigen in Wien in Anspruch. Ruck rechnet mit einem Anstieg auf 20.000 Personen im Laufe der kommenden zwei Jahre. Die WKW hat für die Refundierung der Arztkosten rund eine Mio. Euro pro Jahr reserviert. Dies könne man sich insofern leisten, als durch interne Strukturreformen - unter anderem wurden zahlreiche Standorte aufgelassen bzw. in der neuen Zentrale am Praterstern zusammengeführt - merkbare Einsparungen erzielt hätten werden können.