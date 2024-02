Selbstbehalte belasten Haushalte stark: Deckelung gefordert

Österreichische Haushalte sind oft mit hohen privaten Gesundheitsausgaben konfrontiert, weshalb vom IHS eine Deckelung der Selbstbehalte gefordert wird.

Einzelne Haushalte in Österreich sind durch private Gesundheitsausgaben teils stark belastet. So lautet das Ergebnis einer vom Institut für Höhere Studien (IHS) durchgeführten Erhebung im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO). IHS-Forscher Thomas Czypionka sprach am Montag auf einer Online-Pressekonferenz von einer Zunahme und forderte eine "Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems". Als Beispiel hierfür nannte er eine Ausweitung der Rezeptgebührenobergrenze.