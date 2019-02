Sekundenschlaf: Wiener (80) kollidierte in NÖ frontal mit Lkw

Eine Pkw-Frontalkollision mit einem Lkw forderte am Donnerstag in NÖ zwei Verletzte. Ein 80-jähriger Wiener geriet vermutlich durch Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn.

Ein 80-jähriger Wiener ist am Donnerstagnachmittag auf der B10 in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw frontal kollidiert. Der Mann erlitt Blessuren, seine 80 Jahre alte Beifahrerin, die ebenfalls aus Wien stammt, wurde schwer verletzt, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.