Sekundenschlaf verursacht Unfall auf A1 Richtung Wien

Am Montag kam es zu einem Autounfall auf der Westautobahn Richtung Wien. Der Lenker des Pkw war kurz eingenickt und gegen das Heck eine Sattelschleppers geprallt.

Sekundenschlaf hat am Montag einen schweren Unfall auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) ausgelöst. Ein 23-jähriger Wiener stieß um 11.35 Uhr mit seinem Pkw ungebremst gegen das Heck eines Sattelschleppers. Er gab an, kurz eingenickt zu sein. Der Wagen verkeilte sich mit dem Anhänger und wurde 250 Meter mitgeschleift, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.