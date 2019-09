Sektorales Waffenverbot in Wiener Neustadt gefordert

Die Wiener Neustädter Politik spricht sich für ein sektorales Waffenverbot in der Stadt aus. Die Messerattacke am vergangenen Donnerstag "brachte allenfalls das Fass zum Überlaufen".

Nach der jüngsten Messerattacke im Bereich des Bahnhofs spricht sich die Wiener Neustädter Politik für ein sektorales Waffenverbot in der Stadt aus. In einem Schreiben an Landespolizeidirektor-Stv. Franz Popp haben Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Bürgermeister-Stv. StR Michael Schnedlitz (FPÖ) laut einer Aussendung vom Mittwoch die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahme betont.