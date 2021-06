Seiltechnikgrundkurs: Hamburger BFE-Polizisten machten mit WEGA-Beamten gemeinsame Sache

Polizisten aus Hamburg absolvierten gemeinsam mit WEGA-Beamten kürzlich einen mehr als zehntägigen Seiltechnikgrundkurs. Zusammen übte man realitätsnahe Szenarien ein.

Spezialeinheiten übten Abseilen unter widrigen Bedingungen

Ziel dieses Kurses wares, möglichst realitätsnahe Szenarien an unterschiedlichen Orten durchzuspielen. Dabei standen "taktische" Seiltechnikübungen, "GSOD" Seiltechnikübungen an einem Baukran (160 Meter Höhe) und einer Staumauer, Klettern im Heizwerk Simmering, Rettungs-und Bergetechniken im alpinen Gelände, alpine Grundkenntnisse –Abseilen und Bewegen im unwegsamen Gelände, Klettersteige sowie taktisches Szenarientraining an verschiedenen Übungsobjekten am Programm.