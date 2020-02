Sechsfachjackpot: 9 Mio. Euro im Lotto-Topf

Niemand tippte am Sonntag die "sechs Richtigen", nun warten beim Lotto-Sechsfachjackpot rund neun Millionen Euro.

Der Fünffachjackpot konnte am Sonntag nicht geknackt werden, und damit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot. Es ist dies der vierte Sechsfachjackpot in der Lotto Geschichte, und dabei geht es voraussichtlich um rund 9 Millionen Euro.