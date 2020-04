Sechsfach-Jackpot: 7,5 Mio. Euro warten im Lotto-Topf

Am Mittwoch geht es beim Sechsfach-Jackpot von Lotto "6 aus 45" um unglaubliche 7,5 Millionen Euro.

7,5 Millionen Euro wäre ein Solo-Sechser bei "6 aus 45" am Mittwoch wert. Bereits am Montag wurde fleißig getippt, mehr als 300.000 Scheine mit gut zwei Millionen Tipps wurden ausgefüllt.

Damit dürften viele dem Appell der Österreichischen Lotterien, nicht bis zu letzten Minute zu warten, sondern rechtzeitig in die Annahmestelle zu gehen und so einen möglichen Stau zu vermeiden, nachgekommen sein.

7,5 Millionen Tipps "jagen" 7,5 Mio. Euro bei Sechsfach-Jackpot

7,5 Millionen Tipps werden bis zum Annahmeschluss am Mittwochabend eintreffen, lautete die Schätzung der Lotterien. Rein rechnerisch ist bei einer Wahrscheinlichkeit von rund eins zu acht Millionen ein Sechser am wahrscheinlichsten. Da mit dieser Summe an Tipps erfahrungsgemäß etwa 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden, ist aber auch die Chance auf einen Siebenfachjackpot existent.

Sechsfach-Jackpot bereits mehrere Male geknackt

Anzahl der Tipps für Gewinn entscheidend

Bei großen Jackpots habe der Quicktipp mit 60 Prozent den absolut größten Anteil am gesamten Tippaufkommen (35 Prozent Normalschein, fünf Prozent Systemschein). Bei den Sechsern ist die Dominanz des Quicktipps noch deutlicher: Fünf der insgesamt sieben Sechser nach Sechsfachjackpots wurde per Quicktipp erzielt, einer per Normalschein und einer per Systemschein.