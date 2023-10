Sechs Top-100-Plätze für Uni Wien im Studienfachranking

Die Universität Wien konnte im jährlichen Times Higher Education (THE) Studienfachranking sechs Plätze in den Top 100 erreichen.

Das beste Ergebnis erzielte die Universität Wien mit Platz 27 in den Geisteswissenschaften. Auch die Technische Universität (TU) Wien schaffte es auf Platz 84 in den Computerwissenschaften, und die Medizinische Universität Wien erreichte Platz 95 in Medizin/Gesundheitswissenschaften. Insgesamt wurden elf verschiedene Fachgruppen bewertet.

Rechtswissenschaften: Uni Wien auf Platz 41

In den Rechtswissenschaften landete die Universität Wien auf Platz 41, in den Sozialwissenschaften auf Platz 45, in der Psychologie auf Platz 54, in den Erziehungswissenschaften auf Platz 97 und in den Life Sciences/Veterinärmedizin auf Platz 99. Leider konnten österreichische Universitäten keine Top-100-Plätze in den Fächern Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften/Mathematik erreichen.

Es ist erwähnenswert, dass die TU Wien und die Medizinische Universität Wien im Vergleich zum Vorjahr leichte Verbesserungen erzielen konnten. Die Universität Wien verzeichnete in den Geisteswissenschaften, den Rechtswissenschaften und den Erziehungswissenschaften deutliche Verbesserungen, während sie in den Life Sciences, der Psychologie und den Sozialwissenschaften leichte Rückgänge verzeichnete.

Ranglisten werden weiterhin von Unis aus den USA und Großbritannien dominiert

Die Ranglisten werden weiterhin von Universitäten aus den USA und Großbritannien dominiert, die in allen elf Kategorien die ersten Plätze belegen. Harvard und Stanford sind jeweils in drei Fachgruppen die Nummer eins, während das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in zwei Fachgruppen führt.

Dennoch zeigt sich eine gewisse Diversifizierung der Top Ten in einigen Kategorien, insbesondere in den Sozialwissenschaften, den Erziehungswissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften. Hier haben chinesische Universitäten zunehmend Top-Ten-Plätze erreicht, während vor einigen Jahren hauptsächlich US- und britische Hochschulen in den Top Ten vertreten waren. Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich aus Kontinentaleuropa konnte ebenfalls Top-Ten-Plätze erreichen, nämlich Platz fünf in den Computerwissenschaften und Platz neun in den Naturwissenschaften/Mathematik.