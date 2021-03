Sechs junge Männer beraubten Dealer-Duo in Wien mit Schreckschusspistole

Am Samstagabend soll es in der Wiener Innenstadt zu einem Raub gekommen sein: Sechs Jugendliche sollen zwei ebenfalls junge Dealer mit einer Schreckschusspistole bedroht und beraubt haben.

Sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen am Samstag in einem Stiegenhaus in der Krugerstraße in der Wiener Innenstadt zwei mutmaßliche Suchtgiftdealer (ebenfalls Österreicher) im Alter von 14 und 16 Jahren mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihnen rund elf Gramm Cannabiskraut und eine Geldbörse geraubt haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen.