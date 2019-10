Sechs Abokonzerte pro Saison: Wiener Philharmoniker starten im Streaming-Sektor durch

Künftig wollen die Wiener Philharmoniker auch im Streaming-Sektor durchstarten. Unter anderem sollen pro Saison sechs Abokonzerte des Orchsters gestreamt werden.

Die Wiener Philharmoniker wollen künftig nicht nur in ihrem angestammten Habitat wie dem Musikverein reüssieren, sondern auch in den Weiten des Netzes: Das Orchester präsentierte am Donnerstag eine Medienpartnerschaft mit dem Berliner Streamingdienst Idagio. Der auf klassische Musik spezialisierte Anbieter wird unter anderem pro Saison sechs Abokonzerte des Orchester aus dem Musikverein streamen.