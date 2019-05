Sebastian Kurz wird zum kürzest dienenden Kanzler

Sebastian Kurz dürfte mit seiner heutigen Abwahl einen unrühmlichen Rekord aufstellen - nämlich den des am kürzesten regierenden Kanzlers. Auch für die neuen Übergangsminister war es nur ein kurzes Vergnügen.

Der Misstrauensantrag gegen die Übergangsregierung macht Sebastian Kurz (ÖVP) zum – zumindest vorläufig – kürzest dienenden Bundeskanzler der Zweiten Republik. Er löst den bisherigen Rekordhalter Christian Kern (SPÖ) ab. Die fünf Übergangsminister werden zu den mit Abstand am kürzesten amtierenden Ministern.

Wenn das Parlament am Nachmittag wie angekündigt das Kabinett Kurz mit einem Misstrauensvotum beendet, wird Kurz zum kürzest dienenden Bundeskanzler der Zweiten Republik. Mit der Wahl im Herbst könnte sich das natürlich wieder ändern.

525 Tage sind seit Kurz’ Angelobung am 18. Dezember 2017 vergangen. Kern brachte es immerhin auf 580 Tage als Regierungschef. Dafür müsste Kurz noch bis Ende Juli im Amt bleiben.

Ein paar Tage könnten freilich noch dazukommen, sollte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die abberufenen Minister vorübergehend mit der Fortführung der Geschäfte betrauen. Aber auch in diesem Fall würden sie den bisherigen Träger des Titels “Kürzest dienender Minister” ablösen: Diesen Rekord hielt bisher der frühere FPÖ-Justizminister Michael Krüger, der sich im Februar 2000 schon nach 25 Tagen aus gesundheitlichen Gründen verabschiedete.

Mit Sebastian Kurz verliert die EU ihren jüngsten Regierungschef

Der am Motag durch einen Misstrauensantrag gestürzte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist aktuell jüngster Regierungschef in der EU. Kurz ist 32 Jahre alt – und damit der einzige im Europäischen Rat, der noch in seinen Dreißigern ist. Jüngster Regierungschef ist nach der Abwahl von Kurz der irische Premier Leo Varadkar (40 Jahre).