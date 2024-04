Season-Opening im Techno Café im Volksgarten Pavillon

Es ist der Klassiker unter den Afterworks: Das Techno Café im Pavillon im Volksgarten - dem wohl schönsten Gastgarten Wiens. Ab dem 30. April können die Besucher wieder jeden Dienstag die lauen Sommerabende bei guten Drinks, American BBQ und elektronischen Klängen von Wiener DJs genießen.

Open Air feiern, tanzen, netzwerken, essen, flirten: Das Techno Café startet in die 29. Gartensaison und lockt ab 30. April - bei Schönwetter jeden Dienstag ab 18 Uhr- wieder in den Pavillon im Volksgarten.

Seit 1996 findet das Afterwork in den Sommermonaten in dem 1951 von Architekt Oswald Haerdtl errichteten Pavillon und seiner in Terrassen angelegten Gartenanlage statt - ein einzigartiges, denkmalgeschütztes Architektur-Juwel mitten in der Stadt.