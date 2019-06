Am 8. September fällt der Startschuss für das Laufevent in der Shopping City Süd. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Am 8. September findet das erste Laufspektakel in Österreichs größtem Einkaufszentrum statt. Präsentiert wird der Lauf von Decathlon und bietet Spaß für alle Altersklassen.

Ab 9 Uhr verwandelt sicht das Shoppincenter zur Laufstrecke. Ein Streckenabschnitt der fünf Kilometer langen Runde führt direkt durch das Einkaufszentrum vorbei an Shops und Restaurants.

Bewerbe für Erwachsene und Kinder in der SCS

Es wird Bewerbe für Erwachsene sowie zwei Kinderläufe und Kinderentertainment geben. Der In- und Outdoor Rundkurs kann einmal, zweimal oder dreimal – also fünf, zehn oder fünfzehn Kilometer – sowie durch einen Staffelbewerb im Dreierteam absolviert werden.

SCS Run: Das Laufevent im größten Einkaufszentrum Österreichs

„Mit dem ersten SCS Run presented by Decathlon schreiben wir Geschichte und veranstalten den ersten Laufevent in einem Einkaufszentrum. Wer schon immer durch sein Lieblingseinkaufszentrum laufen wollte ist bei uns genau richtig. Egal ob Hobbyläufer oder Vorzeigeathlet, beim SCS Run ist jeder willkommen.“, so Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd.