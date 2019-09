SCS präsentiert die erste Sportsweek

Noch bis zum 7. September findet in der SCS Vösendorf die erste Sportsweek statt. Dort können die Teilnehmer an Workshops teilnehmen und Shows von Profis erleben.

Noch bis zum 7. September dreht sich in der SCS alles um Sport. Neben zahlreichen Shows wird allen Besuchern und motivierten Sportsfreunden ein breites Gratis-Angebot an Gruppen-Workouts, Tests, Fitness-Workshops und vielem mehr geboten.

Von 2. bis 6. September ist Fitnessmodel und Trainerin Linda Lengl zu Gast am Water Plaza und gibt Einblick in ihre Welt des Fitnesstrainings. Am 5. September zeigen die Sportler von BarZflex, was auf ihren eigens konstruierten Sportgeräten alles möglich ist.