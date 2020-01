Scooter, Räder und Co. aus Wiener Donaukanal gefischt

Die österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau staunte bei der letzten Reinigung des Wiener Donaukanals nicht schlecht, was alles zu Tage kam.

Die Reinigungsaktion im Rahmen regelmäßiger Erhaltungsarbeiten brachte jede Menge Müll an die Oberfläche. So bargen die Arbeiter am Wiener Donaukanal erneut eine große Zahl an Fahrrädern, Rollern, Einkaufswägen, Baustellenausrüstungen und sogar Stühle und Parkbänke.