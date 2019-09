SCN: Buchhandelskette FRICK eröffnet im Frühjahr 2020

Im Frühjahr 2020 erweitert die österreichische Buchhandelskette FRICK ihr Filialnetz. Die Neueröffnung findet im Shopping Center Nord statt.

Frühjahr 2020: Weitere FRICK-Filiale wird eröffnet

Das Unternehmen hat bereits vier Filialen in Wien, unter anderem das Stammhaus am Graben. Drei weitere Filialen sind in Oberösterreich stationiert. Zum Unternehmen gehört außerdem der Höllrigl in Salzburg. Dabei handelt es sich um die älteste Buchhandlung Österreich.