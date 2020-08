Mittwochvormittag ist eine schwimmende Tankstelle auf der Donau in Krems gekentert. Die Tankstelle konnte vorerst nur gesichert, jedoch nicht geborgen werden.

Auf der Donau in Krems ist am Mittwochvormittag eine schwimmende Tankstelle gekentert. Die Anlage beinhalte rund 12.000 Liter Treibstoff, beide Tanks seien aber dicht, bestätigte Amtsleiter Leopold Rohrhofer vom Magistrat der Stadt Krems einen Bericht des ORF Niederösterreich. Aufgrund des hohen Pegelstandes der Donau könne die Plattform vorerst nur gesichert, nicht aber geborgen werden.

Bergung der Tankstelle vorerst nicht möglich

Mehrere Hochwasserwarnungen in NÖ

In Niederösterreich wurden bereits am Dienstag in den Bezirken Krems, Korneuburg und Bruck a. d. Leitha Hochwasserwarnungen ausgesprochen. Im Bezirk Tulln galt Hochwasseralarm, da in einer Wohnsiedlung in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Kritzendorf Maßnahmen gesetzt werden mussten. Die Donau führt aktuell ein- bis fünfjährliches Hochwasser, seitens des Landes wurde aber mit einer baldigen Entspannung der Situation gerechnet.