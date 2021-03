"Schwimmende Spiegeleier" im Wiener Haus des Meeres zu sehen

In Wien gilt weiter das Gastro-Verbot, dafür hat das Haus des Meeres nun "schwimmende Spiegeleier" im Angebot: Ins Quallenaquarium sind Spiegeleiquallen eingezogen, die sonst sehr selten in Aquarien zu sehen sind. Ihren Namen verdanken die im Mittelmeer lebenden Tiere einem dottergelben Fleck in der Mitte ihres weißlichen Schirms.

Spiegeleiquallen gehören der Familie der Wurzelmundquallen an und sind für den Menschen ungefährlich, berichteten Meerestiere-Kurator Daniel Abed-Navandi und Direktor Michael Mitic am Dienstag. . Anhand eines einfach erkennbaren Merkmals lassen sich Quallenarten in gefährliche und ungefährliche einteilen, erläuterten die beiden Experten: "Jene mit langen, fadenförmigen Tentakeln fangen größere Tiere und können mit den dafür verwendeten Nesselkapseln auch Menschenhaut schmerzhaft vernesseln. Arten mit kurzen, verzweigten Fresstentakeln sind bloß hinter zarten Planktonkrebsen her. Berührungen dieser Quallenarten bemerken Menschen meist gar nicht."

Mehrere junge, nur wenige Zentimeter große Spiegeleiquallen kamen kürzlich als Geschenk des Zoos Duisburg ins Haus des Meeres. Sie treiben als kleiner Schwarm durch das 2.000 Liter fassende Aquarium. Dort finden sie auch ihre Nahrung - Planktonkrebse, die mit jeder Schirmbewegung in die Fresstentakel gepumpt werden. Durch "Rund-um-die-Uhr-Fressen" werden die "schwimmenden Spiegeleier" in den nächsten Monaten auf einen Schirmdurchmesser von über 20 Zentimetern heranwachsen.