Schwerverkehrskontrollen in NÖ: Zahlreiche Übertretungen

Am Dienstag kam es zu Schwerverkehrskontrollen in Niederösterreich. Dabei wurden zahlreiche Übertretungen festgestellt.

Schwerverkehrskontrollen der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich und der Autobahnpolizeiinspektion Warth in Scheiblingkirchen-Thernberg (Bezirk Neunkirchen) haben am Dienstag zahlreiche Übertretungen zutage gebracht. Es gab nach Angaben vom Mittwoch u.a. 21 Anzeigen wegen technischer Mängel und zwei Kennzeichenabnahmen. In sechs Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. 42 Fahrzeuge waren der Landespolizeidirektion zufolge kontrolliert worden.