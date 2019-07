Schwerverkehrskontrolle auf A5 in NÖ: 100 Überschreitungen

Am Montag fand auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) eine Schwerverkehrskontrolle statt. Die Polizei meldete 100 Überschreitungen.

Schwerverkehrskontrollen auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) haben am Montag bei Schrick in der Gemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) 100 Übertretungen ergeben. In 71 Fällen wurden technische Mängel festgestellt, berichtete die Polizei am Dienstag. Bei zwölf Fahrzeugen wurden wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichentafeln abgenommen, bei zehn davon waren die Bremsen defekt.