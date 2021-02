Schwerpunktaktion gegen Drogendealer in Wien

Die Wiener Polizei konnte bei Schwerpunktkontrollen am Mittwoch mehrere Suchtmittelverkäufer festnehmen, sowie Bargeld und Suchtmitteln sicherzustellen.

Mutmaßlicher Dealer versuchte zu flüchten

In der Kloppstockgasse in Wien-Hernals beobachteten die Zivilbeamten einen 27-Jährigen aus Guinea beim Verkauf von Kokain. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen und trug noch eine weitere geringe Menge Kokain und Marihuana für den Straßenverkauf bei sich.

Im Bereich der Wipplingerstraße in der Wiener Innenstadt erkannten die Kriminalbeamten einen amtsbekannten Suchtmittelhändler. Als sie den 46-jährigen Nigerianer kontrollieren wollten, setzte dieser zur Flucht zu Fuß an. Bei der Verfolgung konnten die Polizisten wahrnehmen, dass der Flüchtende Gegenstände (vermeintliche Suchtmittelkugeln) verschluckte. Die Ermittler konnten den Mann anhalten, er wurde wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. Im Anschluss wurde er in Begleitung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus zum Röntgen gebracht.