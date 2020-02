Schwerpunkt in Wien: Acht Führerscheine abgenommen, acht Schrott-LKW entdeckt

Bei einem Verkehsschwerpunkt in drei Wiener Bezirken musste die Polizei am Dienstag und Mittwoch acht Führerscheine abnehmen und acht defekte LKW aus dem Verkehr ziehen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch führte die Wiener Polizei in den Bezirken Wien-Brigittenau, Wien-Floridsdorf und Wien-Donaustadt einen Verkehrsschwerpunkt durch.

Autolenker mit 160 km/h in 80er-Zone unterwegs

Insgesamt wurden vier Führerscheine wegen Alkohol am Steuer abgenommen, drei Lenker unter Drogeneinfluss gingen ebenso zu Fuß nach Hause. Ein Lenker verlor seine Fahrberechtigung, weil er mit stolzen 160 km/h doppelt so schnell war, als eigentlich erlaubt. Acht Personen besaßen überhaupt keinen Führerschein.

Acht Schrott-LKW aus dem Verkehr gezogen

Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel so schwerwiegend, dass die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Es wurden Strafen in der Höhe von 390 Euro und vorläufige Sicherheiten in der Höhe von 3.400 Euro eingehoben.