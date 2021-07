Schwerer Verkehrsunfall in Achau

Am Nachmittag des 12. Juli 2021 ereignete sich im Gemeindegebiet von Achau (NÖ / Bezirk Mödling) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Hennersdorf und Achau.

Christophorus 9 im Einsatz

Am Einsatzort angekommen konnten beide Feuerwehren in enger Zusammenarbeit einen Zugang zur Befreiung des eingeklemmten Lenkers schaffen. Gleichzeitig übernahmen das Rote Kreuz sowie die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 9 die medizinische Versorgung des Patienten. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte und der raschen Befreiung aus dem Wrack verstarb der Lenker an der Unfallstelle.