Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Baden: Zwei Pkw-Lenker gestorben

Auch der Notarzthubschrauber “Christophorus 9” und ein Kriseninterventionsteam waren an Ort und Stelle, berichtete Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich. Die L161 war in Folge des Unfalls total gesperrt.Die Wagen dürften zwischen Reisenberg und Gramatneusiedl frontal zusammengestoßen sein. In den beiden Autos befanden sich jeweils nur die Lenker. Die Frau ist nach Angaben des Roten Kreuzes 70, der Mann 24 Jahre alt.