Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 in Niederösterreich

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 wurden am Donnerstag acht Personen, darunter zwei Kinder, verletzt. Ein Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Zum schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der Südautobahn (A2) bei Kottingbrunn (Bezirk Baden) am Donnerstag hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Neben sechs Erwachsenen im Alter von 28 bis 45 Jahren wurden auch ein Vierjähriger und eine 13-Jährige bei der Kollision verletzt. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Wiener krachte in Kolonne

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Breitenfurt (Bezirk Mödling). Ein 55 Jahre alter Pkw-Lenker dürfte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 46-jährige Biker verletzt wurde, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung berichtete. Der Mann wurde per Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.