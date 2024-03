Schwerer Unfall: Pkw stürzte in Baustelle bei Umspannwerk

Donnerstagfrüh krachte ein Pkw-Lenker im Burgenland mit seinem Fahrzeug in eine Baustelle bei einem Umspannwerk.

Der Mann war auf einem Güterweg in Neusiedl am See unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und die Böschung hinunter krachte.