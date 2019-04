Schwerer Unfall in NÖ: Pkw riss Loch in Hausmauer

Am Sonntag prallte ein Pkw-Fahrer im Bezirk Neunkirchen gegen eine Hausmauer und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Ein 19-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit seinem Pkw frontal in ein Wohnhaus gekracht. Der Lenker wurde nach dem Anprall in Feistritz am Wechsel mit schweren Verletzungen im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. “Durch den enormen Aufprall wurde ein großes Loch in die Hausmauer gerissen”, hieß es von der Feuerwehr.