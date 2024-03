Schwerer Unfall in Liezen: Personen eingeklemmt, Kind verletzt

Mehrere Verletzte forderte ein schwerer Unfall Freitagfrüh in Liezen in der Steiermark. Ein Bus, ein Lkw und ein Auto waren involviert.

Ein Lkw, ein Pkw und ein Kleinbus sind Freitagfrüh im obersteirischen Liezen auf der Ennstal Bundesstraße (B320) in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, so die Polizei in einer Aussendung.