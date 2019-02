Schwerer Unfall in Gerasdorf: Wienerin geriet unter Auto

Am Mittwoch kam es in Gerasdorf zu einem schweren Unfall. Eine 66-Jährige Wienerin geriet unter ein Auto und musste mit dem Notarzthubschrauber ins AKH geflogen werden.

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Mittwoch in der Früh eine 66 Jahre alte Wienerin unter ein Auto geraten. Sie wurde schwer verletzt und per Notarzthubschrauber in das AKH Wien transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauerten an. Zeugen werden gesucht.