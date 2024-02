Schwerer Raub auf der Wiener Freyung: 5.000 Euro für Hinweise zu diesen Männern

Am 10. Dezember 2023 kam es zu einem schweren Raub auf der Freyung in der Wiener Innenstadt. Dabei wurde eine Armbanduhr, dessen Wert im sechsstelligen Bereich liegt, entwendet. Das Opfer hat für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, einen Geldbetrag von 5.000 Euro ausgelobt.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen gegen 22 Uhr einen 64-Jährigen in der Nähe eines Weihnachtsmarktes von hinten angerempelt und ihm am Arm gepackt haben. Dabei sollen sie auf und ab gehüpft sein und mehrmals "Happy New Year!" gerufen haben.