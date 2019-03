Schwerer Pkw-Unfall in NÖ: Frau mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Am Donnerstag kam es in Hof am Leithagebrige (Bezirk Bruck a.d. Leitha) zu einem Pkw-Zusammenstoß. Eine 53-Jährige musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

In Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Donnerstagabend ein 33-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw gegen das entgegenkommende Auto einer 53-Jährigen geprallt. Die Frau kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, krachte gegen einen Baum und kam in einem Feld zum Stillstand, berichtete die Polizei. Die verletzte Burgenländerin wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert.

Wie die Exekutive am Freitag in einer Aussendung berichtete, wurde die Lenkerin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Zuvor war die 53-Jährige von Mitgliedern der FF Hof am Leithagebirge aus ihrem Wagen befreit worden.