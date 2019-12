Schwerer Betrug: Wiener Polizei sucht unbekannten Täter

Das Landeskriminalamt Wien fahndet aktuell nach einem Mann, dem schwerer Betrug in einem Fall und versuchter schwerer Betrug in zwei Fällen angelastet wird. Es geht dabei um illegale Bargeldbehebungen bzw. Überweisungen.

Betrüger fälschte Reisepass und behob Geld vom Konto des Opfers

Er hat mit dem gefälschten Reisepass am 25. Oktober in einem Bankinstitut in Wien 7.850 US-Dollar vom Konto des Opfers behoben. Anschließend ging er in eine weitere Filiale und versuchte dort, vom selben Konto 44.000 US-Dollar auf ein slowakisches Konto zu überweisen. Unter anderem weil die Unterschrift nicht passte, wurde der Bankmitarbeiter aufmerksam. Der Betrüger bemerkte dessen Misstrauen und rannte davon. "Den Reisepass ließ er zurück", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.