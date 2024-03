Schwere Verstöße: Leih-E-Scooter von "Link" werden aus Wien verbannt

Wien verabschiedet sich von einem weiteren Vermieter von E-Scootern: Nach schweren Vertragsverstößen zieht die Stadt nun Konsequenzen und kündigte den Vertrag mit "Link".

Die Reihen der E-Leih-Scooter in Wien lichten sich: Die Stadt hat einen Anbieter wegen Vertrags-Verstößen gekündigt. Das teilte das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) der APA am Montag mit. Hauptkritikpunkt waren illegal geparkte Roller, die nicht entfernt wurden. Das Unternehmen Superpedestrian, dessen Scooter unter dem Label "Link" firmieren, will laut "Standard" aber noch Gespräche mit der Stadt führen. Ein weiterer Anbieter soll Wien freiwillig verlassen haben.