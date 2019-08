Schwere Unfälle mit Motorradfahrern in NÖ

Am Sonntag wurden zwei Biker bei Unfällen in Niederösterreich schwer verletzt. Sie mussten mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zwei Motorradfahrer haben am Sonntag bei Unfällen in Niederösterreich schwere Blessuren erlitten. In Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) stieß ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg laut Polizei entlang der B36 gegen einen Baum. In Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wurde ein 34-jähriger Burgenländer bei einem missglückten Überholmanöver auf die Straße geschleudert. Beide Biker wurden ins Spital geflogen.