Schwere Körperverletzung nach Streit in Wiener U-Bahn-Station: Fahndung

Am 8. Mai kam es in der Station Stephansplatz in der Wiener City zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein noch unbekannter Tatverdächtiger schlug seinen 33-jährigen Kontrahenten und ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der im Verdacht steht, einen 33-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 8. Mai 2019 gegen 23:45 Uhr.

Zuerst kam es in der Station Stephansplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Als beide Personen bei der U-Bahn-Station Schwedenplatz ausstiegen, schlug der Tatverdächtige schließlich zu.

Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall in Wiener City

Das Opfer erlitt dadurch einen Kieferbruch. Der Unbekannte ergriff die Flucht.