Schwer Verletzte nach Sturz aus Sessellift in Tirol

Am Freitag ist eine 75-Jährige in Tirol aus einem Sessellift gestürzt. Die schwer Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die 75-jährige Deutsche war am Freitagnachmittag in Going im Tiroler Bezirk Kitzbühel vor dem Ausstieg an der Bergstation des Astbergliftes, einem 4er-Sessellift, rund eineinhalb Meter auf einen Betonboden gestürzt.