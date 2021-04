Schwer verletzte Katze aus Kanalrohr in Wien befreit

Am vergangenen Dienstag wurde eine schwer verletzte Katze aus einem Kanalrohr in Wien befreit. Die Rettungsaktion dauerte vier Stunden.

Kater versteckte sich im Kanal: Mehrstündiger Rettungseinsatz

Aus dieser Situation wurde schließlich ein mehrstündiger Rettungseinsatz für die Feuerwehr, WienKanal und die Tierrettung. Der verletzte Stubentiger war so verschreckt, dass er kurzerhand in ein Kanalrohr flüchtete und sich dort zusammenkauerte. Um den schwarzen Kater in dem dunklen Rohr überhaupt richtig Orten zu können, kam ein kleiner, fahrender Roboter mit Videofunktion zum Einsatz. Nach mehrere Rettungsversuchen konnte die verletzte Katze schlussendlich befreit werden.

Kater vermutlich von Auto angefahren

"Ohne dem Einsatz und dem reibungslosen Zusammenspiel von Feuerwehr, Wien Kanal und den KollegInnen des TierQuarTiers wäre der arme Kater vermutlich an ihren Verletzungen in dem Kanalrohr verstorben. Danke an alle tapferen Rettern", so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.