Schweiz verlangt bei Einreise Test von Geimpften

Nach einem bedrohlichen Ansteig der Corona-Infektionen verschärft die Schweiz ihre Maßnahmen. Einreisende müssen ab Samstag einen negativen PCR-Test vorlegen. Dies gilt auf für Geimpfte und Genensene.

Schweiz verlangt PCR-Tests bei Einreise auch von Geimpften

In der Schweiz gilt weigehend die 3G-Regel

In der Schweiz gilt weitgehend 3G, also Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete. Veranstalter können neuerdings aber selbst auf 2G, also Zutritt nur für Genesene und Geimpfte, bestehen. Dann müssen keine Masken getragen werden. Zudem wird die Gültigkeit des Antigen-Schnelltests von 48 auf 24 Stunden begrenzt. Der PCR-Test bleibt 72 Stunden gültig. Zudem wird die Maskenpflicht in Innenräumen ausgeweitet, wenn Ungeimpfte Zutritt haben, und die Arbeit von Zuhause aus dringend empfohlen.