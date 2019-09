Schweinepest: Österreich verstärkt Zollkontrollen

Vor allem private Lebensmitteltransporte aus Serbien werden zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest genauer unter die Lupe genommen.

Zum Schutz vor der Schweinepest werden an Österreichs Grenzen die Zollkontrollen verstärkt. Das kündigte das Finanzministerium am Mittwoch in einer Reaktion auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Serbien an. Im Visier stehen demnach vor allem private Lebensmitteltransporte aus Serbien.