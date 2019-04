Schweinefleisch: Preisanstieg bei Mäster und Endkunden

Demnächst steigen Preise sowohl für Mäster als auch Endkunden die Preise beim Schweinefleisch. Für Kunden ist mit einer Steigerung um 60 bis 70 Cent pro Kilo zu rechnen.

Die Preise für Schweinefleisch steigen – demnächst auch für die Endkunden. Schweinemäster bekommen derzeit um 30 Cent mehr je Kilo als noch vor zwei Wochen. Das ist ein Plus von 20 Prozent. Für Kunden dürfte der Kilopreis um 60 bis 70 Cent steigen, geht aus einem Bericht der Tageszeitung “Der Standard” (Donnerstagsausgabe) hervor.

Ein Ende der Preishausse sei nicht absehbar, so der Obmann des Verbandes der Fleischwarenindustrie, Karl Schmiedbauer. Nun starten neue Verhandlungen zwischen Industrie und Lebensmittelhändlern. “Wir kalkulieren gerade”, sagte Schmiedbauer zum “Standard”. In den vergangen Jahren hätten die Mäster draufgezahlt, die aktuelle Preissteigerung sei für sie “eine dringende Notwendigkeit”, so der Chef der Schweinebörse Johann Schlederer. “Statt fünf Euro wird Schnitzelfleisch künftig wohl sieben Euro das Kilo kosten.”