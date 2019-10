Schwechater Bier wärmt 900 Wohnungen bei Wien

Derzeit werden vor den Toren Wiens 900 Wohneinheiten auf den ehemaligen Brauereigründen errichtet. Um diese umweltschonend zu wärmen, haben Brau Union Österreich und EVN ein innovatives Konzept entwickelt: Gärwärme, die beim Bier-Brau-Prozess entsteht, wird in den Wohnungen zum Heizen und für Warmwasser verwendet.

Über eine Wärmepumpe wird die Abwärme, die beim Brauprozess entsteht, zu den Wohnungen in unmittelbarer Nähe geleitet und dort sinnvoll für Heizzwecke und Warmwasser eingesetzt. Damit kommt es laut Brau Union Österreich zu einer CO2-Einsparung von rund 800 Tonnen pro Jahr. Von dem Konzept, das einen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz leisten soll, haben sich am Tag der offenen Tür 200 Anrainer selbst überzeugt. "Das Interesse und die Anerkennung der Bewohnerinnen und Bewohner am Tag der offenen Tür zeigt uns, dass wir im Bereich nachhaltige Wärme die richtige Richtung eingeschlagen haben. Wir freuen uns über die gelungene Kooperation, von der alle Partner, die Kunden und die Umwelt profitieren", kommentiert Gerhard Sacher, Geschäftführer der EVN, die rege Teilnahme.