Schwechat: Überfall auf Supermarkt nach fast sechs Jahren geklärt

Durch Zufall geklärt: Ermittlungen der Wiener Polizei wegen Betrugsverdachts haben zur Klärung eines Überfalls auf einen Supermarkt in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) vom 13. Jänner 2016 geführt.

Ein Abgleich hatte eine Übereinstimmung mit nach dem Coup vor fast sechs Jahren gesicherten Spuren ergeben. Der 23 Jahre alte Beschuldigte war nach dem Treffer geständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Ermittlungen führten zu Hausdurchsuchung

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses bei der erkennungsdienstlichen Behandlung vom 21. September wurde von der Staatsanwaltschaft Korneuburg eine Festnahmeanordnung erlassen und eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten angeordnet, die am Freitag stattfand. Gegenstände im Zusammenhang mit dem zurückliegenden Raubüberfall wurden nicht entdeckt, jedoch eine geringe Menge Suchtmittel und Utensilien, wie sie für den Weiterverkauf verwendet werden, so die Polizei.