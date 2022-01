Schwechat feiert heuer 100. Stadtjubiläum

Die Stadt Schwechat ist ins Jubiläumsjahr gestartet. Im August 1922 war durch Ministerratsbeschluss die Stadterhebung erfolgt.

100 Jahre später soll es "viele Aktionen, Veranstaltungen und Überraschungen für die Bürgerinnen und Bürger" geben, teilte das Rathaus am Dienstag mit. Details will Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) am 20. Jänner in einer Pressekonferenz preisgeben.