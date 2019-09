Am 28. September findet der "Schwarzmarkt für nützliches Wissen" in Wien statt. Dabei haben Besucher Gelegenheit, mit Experten ein Vieraugengespräch zu führen.

Es ist ein bereits erprobtes und beliebtes Format: der "Schwarzmarkt für nützliches Wissen". Am Samstag (28. September) gibt es wieder Gelegenheit für Vieraugengespräche mit Expertinnen und Experten. Thema dieser Veranstaltung der Mobilen Akademie Berlin in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen ist "Das Rote Wien. 1919 - 2019 - 2119. Das Wissen der Stadt in 252 Dialogen".