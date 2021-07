Schwarzenegger als Organist im Wiener Stephansdom

Arnold Schwarzenegger besuchte am Freitag den Wiener Stephansdom und ließ sich die Riesenorgel vorführen, bevor er selbst spielte.

Arnold Schwarzenegger befindet sich derzeit nicht nur als Klimaschützer in Wien. Eine seiner Leidenschaften ist das Orgelspiel, und nicht zuletzt deshalb hat er am Freitag die Riesenorgel im Stephansdom betrachtet, berichtete der ORF-Radiosender "Ö3".

Schwarzenegger spielte im Wiener Stephansdom die Orgel

Faber war im "Ö3"-Interview von Schwarzeneggers musikalischer Leistung durchaus angetan: "Er wurde kurz instruiert, was gespielt wird - und die Fußpedale hat er bedient und einige Akkorde hat er gespielt. Das hat er hervorragend gemacht." Schwarzenegger kann sich Faber zufolge übrigens auch vorstellen, einmal selbst im Stephansdom verabschiedet zu werden. "Die Verabschiedung von Niki Lauda hat ihn so sehr beeindruckt, dass er das gerne auch für sich haben will. Und da müssen wir noch über einiges sprechen und einiges klären", sagte der Dompfarrer.