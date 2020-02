Schwarzarbeit vermutet: Razzia in Amazon-Lager in Großebersdorf

63 Beamte der Finanzpolizei durchsuchten am Dienstag das Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf. Im Visier standen dabei die Paketzusteller-Firmen.

Groß-Razzia in Amazon-Verteilzentrum bei Wien

Bei zehn Unternehmen habe es Forderungsverpfändungen von in Summe 185.000 Euro gegeben sowie bei einem Unternehmen einen Sicherstellungsauftrag in Höhe von 105.000 Euro, da dieses seit Mai 2019 keine Sozialabgaben mehr entrichtet habe. Die Paketdienstleister-Branche sei allgemein anfällig für Schwarzarbeit, es gebe regelmäßig Überprüfungen, so der Sprecher weiter. Anlass für die Razzia waren zwei Anzeigen von Subfirmen. Gegen Amazon selbst wird nicht ermittelt. Die Hausdurchsuchung dauerte von 10.00 bis 12.00 Uhr, am selben Vormittag war die Tageszeitung "Die Presse" im Verteilzentrum zu einer Werksführung eingeladen.

Finanzpolizei schaute bei Werksführung überraschend vorbei

Standort-Leiter Peter Klein gab der Zeitung Einblick in die Feinheiten der Lagerhalle und des Amazon-eigenen Logistiksystems. "Er zeigt, wie die vielen weißen Lieferwagen der Partnerfirmen in präzise geplanten Wellen aufs Gelände gelassen werden, damit sie sich ihren Teil der 50.000 Pakete abholen, die von Amazon jeden Tag in Wien ausgeliefert werden - da klopfen plötzlich 63 Mann der Finanzpolizei an der Türe. Ein paar hektische Minuten später steht das perfekt aufeinander abgestimmte Räderwerk still", schreibt die Zeitung über den ereignisreichen Tag im Amazon-Lager. Viele der 10.000 Pakete dürften heute deshalb verspätet ankommen.