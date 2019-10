Schwartzman eliminierte Chatschanow und steht im Erste Bank Open-Halbfinale

Nach Berrettini und Thiem konnte sich Diego Schwartzman das dritte Halbfinal-Ticket des Erste Bank Open in Wien sichern.

Diego Schwartzman hat am Freitagabend die Nummer zwei des Erste Bank Open in Wien ausgeschaltet. Der kampfstarke Argentinier besiegte den Russen Karen Chatschanow, neben Topstar Dominic Thiem der einzige Top-Ten-Spieler im Feld des größten Tennisturniers Österreichs, nach 102 Minuten mit 7:6(6),6:2.

Schwartzman eliminierte Wiener Nummer zwei Chatschanow

Der als Nummer 5 gesetzte Schwartzman, einer der besten Freunde Thiems auf der Tour, hat sich damit in seinem zweiten Wien-Viertelfinale nach 2017 erstmals für die Vorschlussrunde qualifiziert. Der 27-jährige Südamerikaner hat sich in die Herzen der Zuschauer gespielt und wurde nach dem Match mit "Diego, Diego"-Sprechchören gefeiert. "Das fühlt sich wie zu Hause an, ich habe Domi ein bisschen das Wohnzimmer gestohlen", scherzte Schwartzman.